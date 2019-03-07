Endonezya'da "Ateş Savaşı" Etkinlikleri
54 dakika önce
Endonezya'da yaşayan Hindistanlılar 8 Mart "Sessizlik Günü" öncesinde yüzlerce yıldır devam etmekte olan geleneksel ateş savaşları adlı gösteriler sergiledi.
Endonezya'da yaşayan Hindistanlılar 8 Mart
"Sessizlik Günü" öncesinde yüzlerce yıldır devam etmekte olan geleneksel ateş savaşları adlı gösteriler sergiledi.
Kötü ruhları kovduğuna inanılan gösteri öncesinde hazırlık yapan iki ayrı grup, ellerindeki silahları kullanarak birbirleriyle mücadele ederek gösteri sonunda silahlarını yaktılar.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:54 Kaynak: AA
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