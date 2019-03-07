Son Dakika Haberleri: Endonezya'da "Ateş Savaşı" Etkinlikleri

Endonezya'da "Ateş Savaşı" Etkinlikleri

54 dakika önce

Endonezya'da yaşayan Hindistanlılar 8 Mart "Sessizlik Günü" öncesinde yüzlerce yıldır devam etmekte olan geleneksel ateş savaşları adlı gösteriler sergiledi.

Endonezya'da yaşayan Hindistanlılar 8 Mart "Sessizlik Günü" öncesinde yüzlerce yıldır devam etmekte olan geleneksel ateş savaşları adlı gösteriler sergiledi.

Kötü ruhları kovduğuna inanılan gösteri öncesinde hazırlık yapan iki ayrı grup, ellerindeki silahları kullanarak birbirleriyle mücadele ederek gösteri sonunda silahlarını yaktılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:54 Kaynak: AA

8 Mart, Güncel
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