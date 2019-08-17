Endonezya'da bağımsızlık günü kutlamaları
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kutlamalardan detaylar AÇE - Endonezya'da, 17 Ağustos Bağımsızlık Günü çeşitli etkinlerle kutlandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:51 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kutlamalardan detaylar AÇE - Endonezya'da, 17 Ağustos Bağımsızlık Günü çeşitli etkinlerle kutlandı. Endonezya'nın Açe
bölgesindeki Persada Meydanı'nda bağımsızlığın 74. yıl dönümü dolayısıyla, toplam 152 köyden gelen 2019 kişinin katılımıyla geleneksel dans gösterisi düzenlendi.
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