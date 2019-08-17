Son Dakika Haberleri: Endonezya'da bağımsızlık günü kutlamaları
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Endonezya'da bağımsızlık günü kutlamaları

38 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kutlamalardan detaylar AÇE - Endonezya'da, 17 Ağustos Bağımsızlık Günü çeşitli etkinlerle kutlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kutlamalardan detaylar AÇE - Endonezya'da, 17 Ağustos Bağımsızlık Günü çeşitli etkinlerle kutlandı. Endonezya'nın Açe bölgesindeki Persada Meydanı'nda bağımsızlığın 74. yıl dönümü dolayısıyla, toplam 152 köyden gelen 2019 kişinin katılımıyla geleneksel dans gösterisi düzenlendi.
Açe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:51 Kaynak: AA
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