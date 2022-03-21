Endonezya'da balıkçı teknesi alabora oldu, 1 kişi öldü, 8 kişi kayboldu - Son Dakika

Endonezya'da 12 kişiyi taşıyan ahşap bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi kayboldu.

Yerel basına göre, Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Pulau Pasir yakınlarında, kurtarma ekiplerinin tekne kazasında kaybolan dokuz balıkçıdan biri olduğuna inandıkları bir erkek cesedi bulundu.

8 kişinin kayıp olduğu kazada, 3 balıkçı da Avustralyalı yetkililer tarafından yönlendirilen Singapur bayraklı bir yük gemisi tarafından kurtarıldı.

Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.