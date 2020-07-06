Endonezya'da balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü, 6 kayıp

Endonezya'da bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi kayboldu.

Kompas gazetesinin haberine göre, Doğu Nusa Tenggara eyaletinin başkenti Kupang açıklarında 16 yolcu ve 12 balıkçıyı taşıyan ahşap tekne, dev dalgalar nedeniyle alabora oldu.

Kupang Arama Kurtarma Ajansı Başkanı Emi Frizer, yaşanan kazada, 20 kişinin kurtarıldığını, 6 kişinin kayıp olduğunu ve 2 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Teknenin, 15 kişilik kapasiteyle balıkçılık amaçlı tasarlandığı bilgisini paylaşan Frizer, yetkililerin izni olmadan teknede yolcu taşımacılığı yapıldığının belirlendiğini aktardı.

Frizer, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.