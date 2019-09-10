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Endonezya'da balina köpek balığı karaya vurdu

1 saat önce

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Lumajang bölgesinde bir balina köpek balığı karaya vurdu.

Endonezya'da balina köpek balığı karaya vurdu, System.String[]

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Lumajang bölgesinde bir balina köpek balığı karaya vurdu.

Republika gazetesinin haberine göre, Bambang Plajında, 7 metre uzunluğunda ve bir buçuk metre genişliğindeki bir balina köpek balığı karaya vurmuş halde ölü bulundu.

Balina köpek balığının ölüm nedeni henüz belirlenemezken, cesedinin incelenmek üzere sahilden kaldırılacağı belirtildi.

Endonezya'nın Sulawesi bölgesinde, geçen yıl, sahile vuran bir balinanın midesinden 115 plastik bardak, 4 pet şişe, 25 poşet ve 2 terlik olmak üzere yaklaşık 6 kilogram çöp çıkarılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:06 Kaynak: AA
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