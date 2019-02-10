Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Balon Balığı Yiyen 2 Kişi Öldü

Endonezya'da Balon Balığı Yiyen 2 Kişi Öldü

58 dakika önce

Endonezya'da aynı aileden balon balığı yiyen 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Endonezya'da Balon Balığı Yiyen 2 Kişi Öldü, System.String[]
Endonezya'da aynı aileden balon balığı yiyen 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Doğu Cava eyaletine bağlı Probolinggo bölgesinde, denizden tuttukları balon balığını yiyen 4 kişilik aile zehirlendi.

Balığı yedikten sonra fenalaşan ve hastaneye kaldırılan aileden, anne ve baba yaşamını yitirirken, iki çocuğun ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kirpi balığı adıyla da bilinen balon balığı, ölümcül nörotoksin içerdiği için yiyenleri zehirliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:12 Kaynak: AA

Jakarta, Güncel
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