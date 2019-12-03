Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Başkanlık Sarayı yakınında korkutan patlama
Son Dakika Dünya Endonezya'da Başkanlık Sarayı yakınında korkutan patlama - Son Dakika Dünya

Endonezya'da Başkanlık Sarayı yakınında korkutan patlama

6 saat önce

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Başkanlık Sarayı yakınında meydana gelen patlamada, 2 Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri (TNI) askeri yaralandı.

Endonezya'da Başkanlık Sarayı yakınında korkutan patlama, System.String[]

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Başkanlık Sarayı yakınında meydana gelen patlamada, 2 Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri (TNI) askeri yaralandı.

Başkent Cakarta'da Başkanlık Sarayı'nın hemen yakınında bulunan Ulusal Anıt'ta patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 2 Endonezya askeri hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yapılan incelemeler sonucunda patlamanın bir 'duman bombası' sebebiyle gerçekleştiğini açıkladı. Yaralanan askerlerin ise duman bombasını, Ulusal Anıt'ın yakınında buldukları sırada patladığı belirtildi.

Cakarta polis sözcüsü Komiser Yusri Yunus, duman bombalarının uzakta patlaması durumda zararsız olacağını ancak yakın mesafeden yakıcı olabileceğini söyledi


Jakarta, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bebek arabasının üzerine çıkan kedi, 9 aylık bebeği boğarak öldürdü
ABD Dışişleri Bakanı Esper: NATO planı Türkiye'nin kendine özgü çekinceleriyle engellenemez Trump, Demokratlara yüklendi: Bunu yapmaları ülkemiz için büyük utanç İran'daki protestolarda bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 208'e yükseldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 15:57:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Başkanlık Sarayı yakınında korkutan patlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]