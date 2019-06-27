Son Dakika Haberleri: Endonezya'da başkanlık seçimi sonuçlarına itiraz edilmesi
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Endonezya'da başkanlık seçimi sonuçlarına itiraz edilmesi

41 dakika önce

Endonezya'da nisan ayındaki başkanlık seçimlerini kazanamayan Prabowo Subianto'nun hile olduğu gerekçesiyle sonuçlara yaptığı itiraz reddedildi.

Endonezya'da nisan ayındaki başkanlık seçimlerini kazanamayan Prabowo Subianto'nun hile olduğu gerekçesiyle sonuçlara yaptığı itiraz reddedildi.
Endonezya'da başkanlık seçimi sonuçlarına itiraz edilmesi
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:50 Kaynak: AA
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