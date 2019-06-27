Endonezya'da başkanlık seçimi sonuçlarına itiraz edilmesi
41 dakika önce
Endonezya'da nisan ayındaki başkanlık seçimlerini kazanamayan Prabowo Subianto'nun hile olduğu gerekçesiyle sonuçlara yaptığı itiraz reddedildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:50 Kaynak: AA
Endonezya'da nisan ayındaki başkanlık seçimlerini kazanamayan Prabowo Subianto'nun hile olduğu gerekçesiyle sonuçlara yaptığı itiraz reddedildi.
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