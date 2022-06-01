Endonezya'da Batan Gemiyi Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Endonezya'da Batan Gemiyi Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

01.06.2022 00:21
Endonezya'da Batan Gemiyi Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

MAKASSAR, 31 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin merkezi Makassar açıklarında batan bir gemi için kurtarma görevinden dönen Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı'na ait bir gemi görülüyor, 30 Mayıs 2022.

MAKASSAR, 31 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin merkezi Makassar açıklarında batan bir gemi için kurtarma görevinden dönen Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı'na ait bir gemi görülüyor, 30 Mayıs 2022. Bir kurtarma görevlisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin arama alanını, Endonezya'nın orta kesiminde bir geminin alabora olduğu bölgenin 45 deniz mili (yaklaşık 83 kilometre) kuzeydoğusuna genişlettiklerini söyledi. (Fotoğraf: Niaz Sharief/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Endonezya'da Batan Gemiyi Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Endonezya'da Batan Gemiyi Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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