Son Dakika Haberleri: Endonezya'da bayram hareketliliği
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Endonezya'da bayram hareketliliği

35 dakika önce

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen Endonezyalılar Jakarta'nın Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen Endonezyalılar Jakarta'nın Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.
Endonezya'da bayram hareketliliği
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:31 Kaynak: AA
Jakarta, Ramazan Bayramı, Güncel
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