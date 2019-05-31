Endonezya'da bayram hareketliliği
35 dakika önce
Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen Endonezyalılar Jakarta'nın Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.
Ramazan Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:31 Kaynak: AA
'nı memleketlerinde geçirmek isteyen Endonezyalılar Jakarta
'nın Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.
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