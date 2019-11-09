Son Dakika Haberleri: Endonezya'da binlerce kişi Mevlit Kandili'ni kutladı
Son Dakika Güncel Endonezya'da binlerce kişi Mevlit Kandili'ni kutladı

Endonezya'da binlerce kişi Mevlit Kandili'ni kutladı

6 saat önce

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programa binlerce kişi akın etti.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programa binlerce kişi akın etti.

Başkentte ülkenin özgürlük simgesi olan Monas Meydanı'nda "Majelis Rasulullah" sivil toplum kuruluşunun organize ettiği programa katılan binlerce Müslüman, kandili dualarla idrak etti.

Sabah namazası sonrasında alanda toplanmaya başlayan kalabalık, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim, salavatlar ve dualar okudu.

Programı organize eden Deni Hardiansyah, yaptığı konuşmada, Müslüman olarak doğumundan vefatına her zaman için Hazreti Muhammed'in yaşamını örnek almanın önemini vurguladı.

Etkinliğe katılan 35 yaşındaki Anisah Ulfiah ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Peygamberimizin kim olduğu, ne zaman doğduğu ve atalarının kim olduğunu Mevlit Kandili etkinlikleriyle daha iyi öğreniyoruz." diye konuştu.

Ulfiah ayrıca, böyle etkinliklerle başka bölgelerden gelen Müslümanlarla kaynaşma ve dostluk kurma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Bu arada, Kupang, Mojokerto ve Surakarta gibi çeşitli köy ve kentlerde de Mevlit Kandili kutlandı.

Endonezya'da binlerce kişi Mevlit Kandili'ni kutladı

Mevlit Kandili, Jakarta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı
Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 17:31:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya'da binlerce kişi Mevlit Kandili'ni kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]