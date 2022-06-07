Endonezya'da bir albay, iki kişiyi öldürmekten müebbet hapis cezası aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Endonezya'da bir albay, iki kişiyi öldürmekten müebbet hapis cezası aldı

07.06.2022 14:18
Endonezya'da bir albay, iki kişiyi öldürmekten müebbet hapis cezası aldı

KUALA Endonezya'da bir albay, iki kişiyi öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

KUALA Endonezya'da bir albay, iki kişiyi öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ordudan ihraç edilmeden önce albay olan Priyanto, insanları bağımsızlığından yoksun bırakmak, iki kişiyi öldürmek, cesetleri gizlice ortadan kaldırmak suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve askeri unvanı elinden alındı.

Priyanto, aralık ayında Batı Java eyaletinde iki astıyla birlikteyken 17 yaşındaki Handi Saputra'nın kontrolünde ve 14 yaşındaki Salsabila'nın da üzerinde olduğu motosiklete çarptı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki duruşmada Priyanto, gençler hareket etmedikleri ve nefes almadıkları için öldüklerini düşünerek "iki cesedi" atmaya karar verdiğini itiraf etti.

Ancak iki kurbanın olay yerinde Priyanto'nun arabasına taşınmasına yardım eden bir sivil de dahil bir dizi tanık, Handi'nin hala hareket ettiğini ve acı içinde inlediğini söyledi.

Priyanto, yaralıları hastaneye götürmek yerine astlarına kurbanları arabaya koymalarını emretti.

Astlarının söz konusu emre karşı çıkmasına rağmen Priyanto, yaralıların nehirde sürüklenerek kaybolacağını ya da hayvanlar tarafından yenileceklerini umarak "cesetleri" en yakın bölgedeki büyük nehre atmaya karar verdi.

İki ceset, olaydan 3 gün sonra bölge halkı tarafından Orta Java eyaletindeki ayrı nehirlerde bulundu.

Yargıçlardan biri, söz konusu davanın askerlere öldürmek için eğitilmiş olmalarına rağmen insan haklarına saygı göstermeleri konusunda bir ders vermeyi amaçladığını söyledi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da bir albay, iki kişiyi öldürmekten müebbet hapis cezası aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:07 Dünyanın en değerli 10 futbolcusu belirlendi! Sonuçta sürpriz isimler yer aldı
19:05 Galler'de böcek ve sürüngen gibi alternatif protein ürünleri gençler üzerinde denenecek
18:48 El freni çekerek dönmeye çalışan otomobil sürücüsü aracı alev alınca olay yerinde kaçtı
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 19:14:00. #1.11#
SON DAKİKA: Endonezya'da bir albay, iki kişiyi öldürmekten müebbet hapis cezası aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement