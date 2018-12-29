Endonezya'da Bir Fil Ölü Bulundu
51 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Görevlilerin ormanda dolaşması Görevlilerin ölen fili bulmaları Filin üzerine ağaç dalları atmaları Görevlilerin fili yakmalarıAÇE - Endonezya'nın Açe bölgesindeki Peusangan Nehri kenarında, Açe Doğal Kaynakları Koruma Merkezi (BKSDA) görevlileri tarafından bir fil ölü...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Görevlilerin ormanda dolaşması
Görevlilerin ölen fili bulmaları
Filin üzerine ağaç dalları atmaları
Görevlilerin fili yakmaları
AÇE - Endonezya'nın Açe
bölgesindeki Peusangan Nehri kenarında, Açe Doğal Kaynakları Koruma Merkezi (BKSDA) görevlileri tarafından bir fil ölü olarak bulundu. Filin, avcılar tarafından dişi için öldürüldüğü iddia edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:52 Kaynak: AA
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