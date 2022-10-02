Endonezya'da futbol maçında çıkan izdihamda 129 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Endonezya'da futbol maçında çıkan izdihamda 129 kişi öldü

02.10.2022 08:10

Endonezya'da bir futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi durdurmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından meydana gelen izdihamda 129 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'da bir futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi durdurmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından meydana gelen izdihamda 129 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Java eyaletinin Malang şehrindeki Kanjuruhan Stadyumu'nda Persebaya Surabaya takımının Arema Malang'ı 3-2 yendiği lig maçının ardından iki rakibin taraftarları arasında çok sayıda kavga çıktı.

Yüzlerce taraftar, arbedeye müdahale eden polisin kullandığı biber gazından korunmak için çıkış kapısına koştu.

Yaşanan büyük kaosta nefessiz kalarak boğulanlar ve ezilenler oldu. Stadyumda çıkan olaylarda 129 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde maçın sona ermesinden hemen sonra taraftar grupları arasında çıkan kavgaların çevik kuvvet polisinin göz yaşartıcı gaz kullanmasına neden olduğunu ve sıkılan gazın taraftarları paniğe sevk ettiğini söyledi.

Afinta, 300'den fazla kişinin tedavi için bölgedeki hastanelere götürüldüğünü, ancak birçoğunun yolda ve tedavi sırasında öldüğünü kaydetti.

Yaklaşık 180 yaralı arasında durumu ağır olanların bulunduğunu anlatan Afinta, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

YORUMLAR
500
174 kişinin can verdiği futbol maçının hastane görüntüleri servis edildi 174 kişinin can verdiği futbol maçının hastane görüntüleri servis edildi Futbol maçında korkunç izdiham! 174 kişi hayatını kaybetti Futbol maçında korkunç izdiham! 174 kişi hayatını kaybetti Park Stadyumu çevresi saat 14.30'dan itibaren geçici süreliğine trafiğe kapatılacak Park Stadyumu çevresi saat 14.30'dan itibaren geçici süreliğine trafiğe kapatılacak
Kaynak: AA

Surabaya, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da futbol maçında çıkan izdihamda 129 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:14 Muğla'da korkutan deprem! Çevre iller de sarsıntıyı hissetti
14:12 Yeni başbakan Ukrayna'ya desteğini açıkladı! Rusya, İtalya'ya doğal gaz akışını kesti
13:49 174 kişinin can verdiği futbol maçının hastane görüntüleri servis edildi
13:26 Mauro Icardi ile ilişki yaşadığını öne süren trans birey: 2019'dan beri bir hikayemiz var
13:16 Borsa spekülasyonu yapanlara yönelik operasyon! 8 kişi yakalandı
13:08 Mersin'de bir polisimizin şehit olduğu saldırıyla 5 kişi daha tutuklandı
12:48 Şota'yı Hull City'den yollayan Acun Ilıcalı'nın ilk hedefi Sergen Yalçın
12:48 Suriye'de operasyon! 11'i DAEŞ, 4'ü PKK'lı çok sayıda terörist yakalandı
12:09 Batuhan Karacakaya sosyal medya hesabından yeni aşkını paylaştı
10:16 2005 yılında Manisa'da bulunmuştu! İşte 1800 yıllık yazıtın sırrı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 14:33:53. #1.12#
SON DAKİKA: Endonezya'da futbol maçında çıkan izdihamda 129 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement