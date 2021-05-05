Endonezya'da büyük skandal! Korona testleri için kullanılan nazal çubukları yıkayıp yeniden satmışlar - Son Dakika

Endonezya'da büyük skandal! Korona testleri için kullanılan nazal çubukları yıkayıp yeniden satmışlar

05.05.2021 12:01
Endonezya'da büyük skandal! Korona testleri için kullanılan nazal çubukları yıkayıp yeniden satmışlar, System.String[]

Endonezya'da yaşanan koronavirüs skandalı dünya gündemine bomba gibi düştü. Bir tıbbı ürün firmasının korona testleri için kullanılan nazal çubukları yıkayıp yeniden sattığı ortaya çıktı. Havaalanındaki testler için kullanıldığı açıklanan bu çubukların 9 binden fazla yolcunun testinde kullanıldığı öğrenilirken, Endonezya polisi skandalın geçtiğimiz aralık ayından beri devam ettiğini ve firma yetkilisi dahil 5 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Endonezya'da yaşanan koronavirüs test skandalı duyanları şaşkına çevirdi. Bir tıbbi ürünler firmasının koronavirüs testleri için kullanılan nazal çubukları yıkayıp kurutarak tekrar sattığı ortaya çıktı.

9 BİNDEN FAZLA YOLCUNUN TESTİNDE KULLANILDI

Havalanında uygulanan testlerde kullanıldığı açıklanan bu çubukların 9 binden fazla yolcunun testinde kullanıldığı bildirildi. Şirket çalışanlarının tutuklandığı skandal olayın Medan'da yer alan Kualanamu havaalanında gerçekleştiği bildirilirken polis test kitlerinin kullanılmış olduğunun nasıl tespit edildiğine yönelik bir açıklamada bulunmadı. Devlet kuruluşu olan 'Kimia Farma' adındaki şirketin bu 9 bin yolcu adına açılacak oldukça büyük boyutlu davalarla karşılaşacağı bildiriliyor.

ARALIK AYINDAN BERİ DEVAM EDİYOR

Nazal test çubukları koronavirüs salgınının başından beri hayatlarımızın bir parçası haline gelmişti. Endonezya polisi yaptığı açıklamada skandal olayın geçtiğimiz aralık ayından beri devam ettiğini ifade etti. Endonezya'da uçak yolculuğu yapmak için kişilerden negatif Kovid-19 testi talep ediliyor. Yolcular isterse bu testleri havaalanında yaptırabiliyor. Havaalanı yetkilileri de bu hızlı sonuç veren test kitleri Kimia Farma adlı şirketten alıyordu.

FİRMANIN MÜDÜRÜ DE TUTUKLANANLAR ARASINDA

Firmanın 5 yetkilisinin geçen hafta tutuklandığı bildirilirken yöneltilen suçlamanın hem sağlık hem de tüketici yasalarını ihlal etmek olduğu açıklandı. Tutuklanan kişiler arasında firmanın müdürü de bulunuyor. Yerel medyadaki haberlere göre yetkililer 23 görgü tanığından alınan ifadelere ulaştıklarını, bu korkunç skandaldan şirketin 124 bin 800 dolar kar elde ettiğini de tespit etti. Bu paranın ise olayın şüphelilerinden bir kişinin lüks evinin inşaat masrafları için kullanıldığı ortaya çıkarıldı.

AVUKATLAR HER BİR YOLCU İÇİN 600 BİN LİRALIK TAZMİNAT TALEP EDECEK

Merkezi başkent Cakarta'da olan şirket olaya karışan herkesin kovulduğunu ve bundan böyle daha sıkı denetimler uygulayacağını açıkladı. Skandalla ilgili dava açmaya hazırlanan avukatlar olaydan etkilenen her bir yolcu için 600 bin liralık tazminat talep edeceklerini açıkladı.

Endonezya'da büyük skandal! Korona testleri için kullanılan nazal çubukları yıkayıp yeniden satmışlar

Corona virüs, Koronavirüs, Endonezya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Endonezya'da büyük skandal! Korona testleri için kullanılan nazal çubukları yıkayıp yeniden satmışlar - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'den bir Muharrem İnce istifası daha! Gaye Usluer, partiden ayrıldı CHP'den bir Muharrem İnce istifası daha! Gaye Usluer, partiden ayrıldı Thodex vurguncusu firari mi yoksa rehine mi? Sır perdesini son görüşme aralayacak Thodex vurguncusu firari mi yoksa rehine mi? Sır perdesini son görüşme aralayacak Koronavirüsün enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bıraktığı öğrenildi Koronavirüsün enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bıraktığı öğrenildi Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını açıkladı Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını açıkladı Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu

Son Dakika Haberleri
12:03 CHP'den bir Muharrem İnce istifası daha! Gaye Usluer, partiden ayrıldı
12:00 Bakan Varank'tan, "Eksik yanınız var mı?" sorusuna esprili yanıt
12:00 Thodex vurguncusu firari mi yoksa rehine mi? Sır perdesini son görüşme aralayacak
11:47 Koronavirüsün enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bıraktığı öğrenildi
11:16 Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı
11:12 Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını açıkladı
11:10 Yükselişini sürdüren gram altının fiyatı 477 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
11:03 Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı
10:47 Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi
Teknoloji bağımlılığından kurtulmak mümkün mü? Altıncı duyu organı haline gelen teknolojiyi verimli kullanmanın yolları Teknoloji bağımlılığından kurtulmak mümkün mü? Altıncı duyu organı haline gelen teknolojiyi verimli kullanmanın yolları         
12:06
Bakan Varank'tan, Bakan Varank'tan, "Eksik yanınız var mı?" sorusuna esprili yanıt         
12:01
Netanyahu'nun eski bakanının ses kaydı İsrail'de deprem etkisi yarattı! ''Netanyahu, gözü dönmüş bir diktatör'' Netanyahu'nun eski bakanının ses kaydı İsrail'de deprem etkisi yarattı! ''Netanyahu, gözü dönmüş bir diktatör''         
11:52
Evinin bahçesinde ölü bulundu, polis intihar şüphesi üzerinde yoğunlaştı Evinin bahçesinde ölü bulundu, polis intihar şüphesi üzerinde yoğunlaştı         
11:33
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bayramdan önce yapılacak Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bayramdan önce yapılacak         
11:14
Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu         
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı         
10:59
Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü         
10:35
Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi         
10:11
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:00
ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek! ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek!         
09:35
Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler         
09:28
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi         
15:54
Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı         
15:28
İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor         
15:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 12:13:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Endonezya'da büyük skandal! Korona testleri için kullanılan nazal çubukları yıkayıp yeniden satmışlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement