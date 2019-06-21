Son Dakika Haberleri: Endonezya'da çakmak fabrikasında çıkan yangında en az kişi 30 öldü.
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Endonezya'da çakmak fabrikasında çıkan yangında en az kişi 30 öldü.

52 dakika önce

Endonezya'da çakmak fabrikasında çıkan yangında en az kişi 30 öldü.

Endonezya'da çakmak fabrikasında çıkan yangında en az kişi 30 öldü., System.String[]
Endonezya'da çakmak fabrikasında çıkan yangında en az kişi 30 öldü.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:57 Kaynak: AA
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