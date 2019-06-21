Endonezya'da çakmak fabrikasında çıkan yangında en az kişi 30 öldü.
52 dakika önce
Endonezya'da çakmak fabrikasında çıkan yangında en az kişi 30 öldü.
Endonezya'da çakmak fabrikasında çıkan yangında en az kişi 30 öldü.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:57 Kaynak: AA
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