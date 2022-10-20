Endonezya'nın başkentinde çıkan yangın sonucu İslam Merkezi Camisi'nin kubbesi çöktü - Son Dakika
Üye Girişi

Endonezya'nın başkentinde çıkan yangın sonucu İslam Merkezi Camisi'nin kubbesi çöktü

20.10.2022 06:08

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan İslam Merkezi Camisinde çıkan yangın sonucu caminin kubbesi tamamen yanarak çöktü.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da İslam Merkezi Camisi'nden dün öğle saatlerinde siyah dumanlar yükseldi. Yangın çıktığı görülen caminin kubbesi önce yandı daha sonra ise tamamen çöktü. Yangın şehrin birçok yerinden görülürken çevrede paniğe neden oldu.

Endonezya'da dev cami kubbesi yandıktan sonra çöktü

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Yenileme çalışmalarının devam ettiği ve tadilat halinde olduğu belirtilen cami, yangın sırasında çevreye şiddetli siyah duman saçtı. Merkezi bir bölgede yer alan cami olay yerine sevk edilen 21 itfaiye aracı ve 100'ün üzerinde itfaiye personeli sayesinde kısa sürede kontrol altına alınırken, yaşanan felaket sonrası caminin içinden gelen görüntüler felaketi gözler önüne serdi.

Endonezya'da dev cami kubbesi yandıktan sonra çöktü

YANGININ SEBEBİ İHMAL OLARAK AÇIKLANDI

Çöken caminin ardından yapılan ilk incelemede yangının bazı işçilerin yanıcı materyallerin yanında kaynak çalışması yapması sebebiyle ihmal yüzünden çıktığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken caminin yenileme çalışmasında görevli müteahhit firmadan 4 kişi polis tarafından sorguya alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Endonezya'da dev cami kubbesi yandıktan sonra çöktü
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kocaeli haber! Kocaeli'nde eğlence mekanlarına şok baskın: 800 kişi sorgulandı Kocaeli haber! Kocaeli'nde eğlence mekanlarına şok baskın: 800 kişi sorgulandı Endonezya'da İslami Merkez Camii'nin kubbesi çıkan yangın sonucunda çöktü (2) Endonezya'da İslami Merkez Camii'nin kubbesi çıkan yangın sonucunda çöktü (2)

Jakarta, Cami, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Endonezya'nın başkentinde çıkan yangın sonucu İslam Merkezi Camisi'nin kubbesi çöktü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:34 Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor
10:35 AK Partili Fakıbaba milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti: Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan kişilerle çalışmayacağım için mutluyum
10:31 Eylül ayında yapılan 13 genel seçim anketinin ortalaması alındı: Türkiye İşçi Partisi, ilk kez listede kendisine yer buldu
10:17 Putin'in Türkiye'de doğalgaz merkezi kurmak istediğini açıklaması sonrası ABD'den tepki! Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulundular
10:14 Hollanda'da yaşam fişinin çekilmesi kararı sonrası Türkiye'ye getirilen Dilara, 8,5 aylık mücadelesinin ardından hayatını kaybetti
09:57 Aydın'da bir kız öğrenci yurdunda skandal kıyafet uyarısı: Tahrik edecek kıyafetlere izin verilmeyecek
09:57 Ronaldo ile Ten Hag arasında sular durulmuyor! 2 kez ısınmaya yollanan Portekizli süperstar, oyuna alınmayınca sert tepki gösterdi
09:05 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle 3 yıl hapsi istenen şarkıcı Gülşen, yarın hakim karşısına çıkacak
08:57 Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'dan TSK hakkında skandal iddia: Ne yazık ki çatışmalarda kimyasal silah kullanıyorlar
08:30 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında son tablo: 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu, 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 11:05:52. #1.13#
SON DAKİKA: Endonezya'nın başkentinde çıkan yangın sonucu İslam Merkezi Camisi'nin kubbesi çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement