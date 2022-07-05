Bir grup çevreci, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, resmi kuruluşların kömür madenciliğini fonlanmasına son vermesi talebiyle gösteri düzenledi.
Kaynak: AA
Jakarta, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Endonezya'da çevrecilerden gösteri - Son Dakika
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