Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Çin Karşıtı Protesto

Endonezya'da Çin Karşıtı Protesto

59 dakika önce

Banda Aceh şehrinde Baiturrahman Camisi'nin bahçesinde yüzlerce kişi, Uygurlara yönelik uygulamalara tepki amaçlı gösteri düzenledi.

Banda Aceh şehrinde Baiturrahman Camisi'nin bahçesinde yüzlerce kişi, Uygurlara yönelik uygulamalara tepki amaçlı gösteri düzenledi.

Çin'e uluslararası alanda tepkiler

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nin (İHOP), Çin'de ayrımcılığa uğrayan topluluklarla ilgili İsviçre'nin Cenevre kentinde ağustosta düzenlediği toplantıya katılan insan hakları kuruluşları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel yöneticilerin sakıncalı siyasi tutumlar içinde olduğunu iddia ettiği bireyleri, siyasi eğitim merkezlerinde alıkoyduğunu açıklamıştı.

Örgüt temsilcileri, herhangi bir yargı kararına dayanmadan hürriyetinden alıkonulan kişi sayısının 3 milyonu bulduğunu iddia etmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de Çin hükümetinin, Müslüman Uygurlara "sistematik insan hakları ihlalleri yaptığını" duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:22 Kaynak: AA

İsviçre, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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