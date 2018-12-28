Endonezya'da Çin Karşıtı Protesto
2 saat önce
Endonezya'da, Çin'in Cakarta Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, Uygurlara yönelik uygulamalara tepki amaçlı gösteri düzenledi.
Endonezya'da, Çin
'in Cakarta
Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, Uygurlara yönelik uygulamalara tepki amaçlı gösteri düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:12 Kaynak: AA
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