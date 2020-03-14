Endonezya'da Covid-19 salgınını önlemek amacıyla yüzlerce yarasa itlaf edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Endonezya'da Covid-19 salgınını önlemek amacıyla yüzlerce yarasa itlaf edildi - Son Dakika Dünya

Endonezya'da Covid-19 salgınını önlemek amacıyla yüzlerce yarasa itlaf edildi

6 saat önce

Endonezya'da Covid-19 salgınını önlemek amacıyla yüzlerce yarasa itlaf edildi

Endonezya'da Covid-19 salgınını önlemek amacıyla yüzlerce yarasa itlaf edildi, System.String[]

Endonezya'da yeni tip koronavirüs salgınına yönelik önlemler çerçevesinde yüzlerce yarasa itlaf edildi.


Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da, Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun da doğum yeri olan Solo kentindeki Depok hayvan pazarında bulunan yarasalar, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla itlaf edildi.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:48 
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