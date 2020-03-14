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Endonezya'da Covid-19 salgınını önlemek amacıyla yüzlerce yarasa itlaf edildi
6 saat önce
Endonezya'da Covid-19 salgınını önlemek amacıyla yüzlerce yarasa itlaf edildi
Endonezya'da yeni tip koronavirüs salgınına yönelik önlemler çerçevesinde yüzlerce yarasa itlaf edildi.
Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da, Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun da doğum yeri olan Solo kentindeki Depok hayvan pazarında bulunan yarasalar, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla itlaf edildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:48
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