Endonezya'da Cuma namazlarına korona tedbiri - Son Dakika
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Endonezya'da Cuma namazlarına korona tedbiri

6 saat önce

Endonezya'da bulunan Central Java Grand Cami'sinde korona tedbirleri kapsamında cemaat maske takarak ve boşluk bırakarak saf tuttu.

Endonezya'da Cuma namazlarına korona tedbiri, System.String[]

Endonezya'da bulunan Central Java Grand Cami'sinde korona tedbirleri kapsamında cemaat maske takarak ve boşluk bırakarak saf tuttu.


Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına korona virüsü nedeni ile tüm dünya ülkeleri önlemlerinin arttırıyor. Endonezya'da bulunan ülkenin en büyük camilerinden biri olan Central Java Grand Cami'sinde de korona virüsü önlemleri arttırıldı. Bugün kılınan Cuma namazında cemaat aralarında boşluk bırakarak saf tuttu. Cemaat ayrıca korona virüsünden korunmak için maske takarak namaz kıldı.


Endonezya'da bugüne kadar 369 korona virüsü vak'ası ortaya çıktı. Korona virüsüne bağlı ölümler ise 32'ye ulaştı. - JAKARTA

Çin Halk Cumhuriyeti, Cemaat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:36 Kaynak: İHA

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