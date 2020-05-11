Endonezya?da da petrol tankerinde yangın Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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Endonezya?da da petrol tankerinde yangın Çok sayıda yaralı var

6 saat önce

Endonezya'nın Medan şehrindeki Belawan tersanesindeki bir petrol tankerinde art arda patlama geldi.

Endonezya?da da petrol tankerinde yangın Çok sayıda yaralı var, System.String[]

Endonezya'nın Medan şehrindeki Belawan tersanesindeki bir petrol tankerinde art arda patlama geldi. Olayda çok sayıda tersane çalışanının yaralandığı belirtilirken, itfaiye ekiplerinin de yangına müdahale ettiği ifade edildi.

Endonezya Medan şehrindeki Belawan tersanesine demirlenen bir petrol tankerinde art arda patlama geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda  ?JAG LEELA? isimli Aframax petrol tankerinde ard arda patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte alev topuna dönen gemide yangın çıktı. Gemide bulunan bazı personelin yaralandığı ifade edilirlen, bazı perseonelin ise gemide mahsur kaldığı öğrenildi. Öte yandan, yangının yakında bulunan bir başka gemiye de sıçradığı öne sürüldü. Birçok itfaiye ekibinin yangına müdahale ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 02:48 Kaynak: DHA


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