Endonezya'da Dang Humması Vakaları Artıyor

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 8 kişi dang hummasından yaşamını yitirdi.

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 8 kişi dang hummasından yaşamını yitirdi.



Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, eyaletin Doğu Sumba bölgesinde dang humması hastalığına yakalananların sayısı 338'e ulaştı.



Bölgede dang hummasından 8 kişi hayatını kaybederken, eyalet genelinde geçen aydan bu yana ölenlerin sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.



Dang hummasına yakalananların tedavilerinin sürdüğünü açıklayan bölge yetkilileri, vakaların artışını önlemek amacıyla sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmalarının artırıldığını ifade etti.



Yılbaşından bu yana 19 binden fazla dang humması vakasının görüldüğü Endonezya'da, 200'e yakın kişi yaşamını yitirdi.?



Ülkede sivrisineklerin daha çok ortaya çıktığı ekim-nisan arasındaki yağışlı dönemde sıklıkla dang humması ve sıtma vakası görülüyor.?



Endonezya'da dang hummasından 2016'da bin 598, 2017'de 493 kişi öldü.

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