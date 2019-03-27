Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Denizkızı Heykellerine Bluz Giydirildi
BBC

Endonezya'da Denizkızı Heykellerine Bluz Giydirildi

20 dakika önce

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir eğlence parkındaki iki dev denizkızı heykeline, göğüslerini örtmek için altın rengi askısız bluz giydirildi.

Endonezya'da Denizkızı Heykellerine Bluz Giydirildi, System.String[]
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir eğlence parkındaki iki dev denizkızı heykeline, göğüslerini örtmek için altın rengi askısız bluz giydirildi.

Park yetkilileri, kararın "doğu değerlerine" uygun olarak alındığını söyledi.

1966'da açılan ve uluslararası turnuvaların düzenlendiği golf sahaları, oteller ve tema parkıyla Güney Doğu Asya'nın en büyük entegre turizm tesisi olan Ancol Dremland'de denizkızı heykelleri yıllardır orijinal halleriyle sergileniyordu.

'Biz doğulu insanlarız ve kültürümüze uygun olanı yaptık' Park Sözcüsü Rika Lestari, heykellere dore kumaştan bluz giydirme kararını kimsenin baskısıyla almadıklarını söyledi. Lestari, "Amacımız Ancol'ü aileler için uygun bir yer haline getirmek. Biz doğulu insanlarız. Doğu kültürümüz var. Bu kültüre uygun olmayan bir şeyi uygun hale getirdik. Bu bir algı meselesi. İyi bir şeyse neden yapmayalım?" dedi.

Bazı ziyaretçilerin bluzlerini sürekli aşağı çekmesi nedeniyle heykellerin bir süre sonra parkın daha tenha bir köşesine taşındığı belirtiliyor.

Muhafazakar değerleriyle bilinen Endonezya, dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkesi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:09 

Asya, Jakarta, Dünya
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