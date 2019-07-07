Son Dakika Haberleri: Endonezya'da depremin ardından verilen tsunami uyarısı kaldırıldı
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Endonezya'da depremin ardından verilen tsunami uyarısı kaldırıldı

1 saat önce

Endonezya'nın doğusunda meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısı kaldırıldı.

Endonezya'da depremin ardından verilen tsunami uyarısı kaldırıldı, System.String[]
Endonezya'nın doğusunda meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısı kaldırıldı.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü bölgedeki Kuzey Maluku eyaletinin Ternate kentinin 135 kilometre güneybatı açıkları olan ve 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısının kaldırıldığını açıkladı.
BMKG, ilk depremin hemen ardından aynı bölgede yerin 36 kilometre altında 7 büyüklüğünde ikinci bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi.
Basına yansıyan görüntülerde, depremin şiddetli hissedildiği Ternate'de halkın tsunami tehlikesine karşı panik içinde araçlarıyla yüksek yerlere kaçmaya çalıştığı görüldü.
Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da hasara ilişkin açıklamada bulunmadı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:20 Kaynak: AA
Ternate, Güncel
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