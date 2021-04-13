Endonezya'da depremin yaraları sarılıyor - Son Dakika

Endonezya'nın Malang kentinde 10 Nisan'da meydana gelen 6 şiddetindeki depremin açtığı yaralar sarılıyor. Endonezya askeri personeli, çok sayıda evin yıkıldığı Majangtengah köyünde evlerin enkazından kullanılabilir eşyalarını toplayan köy sakinlerine yardım etti. Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Malang kenti yakınlarında meydana gelen depremde en az 8 kişinin hayatını kaybetmiş çok sayıda kişi de yaralanmıştı.