Endonezya'da dün çöken binadan 9 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Endonezya'da dün çöken binadan 9 kişi kurtarıldı

19.04.2022 13:42
Endonezya'da dün çöken binadan 9 kişi kurtarıldı

KUALA Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinde dün çöken binanın enkazından 9 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

KUALA Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinde dün çöken binanın enkazından 9 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Bernama'nın haberine göre, Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansından yapılan açıklamada, Güney Kalimantan eyaletinde dün çöken market enkazından çıkarılan 9 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Binanın neden çöktüğüne ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Yerel basında dün çıkan haberlerde, çöken market binasının enkazında en az 12 kişinin kaldığı duyurulmuştu.

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Endonezya, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Endonezya'da dün çöken binadan 9 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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