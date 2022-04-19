Endonezya'da dün çöken binadan 9 kişi kurtarıldı - Son Dakika

KUALA Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinde dün çöken binanın enkazından 9 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Bernama'nın haberine göre, Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansından yapılan açıklamada, Güney Kalimantan eyaletinde dün çöken market enkazından çıkarılan 9 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Binanın neden çöktüğüne ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Yerel basında dün çıkan haberlerde, çöken market binasının enkazında en az 12 kişinin kaldığı duyurulmuştu.