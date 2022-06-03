Endonezya'da Dünya Bisiklet Günü - Farkındalık sürüşü - Son Dakika
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Endonezya'da Dünya Bisiklet Günü - Farkındalık sürüşü

03.06.2022 13:54

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelen onlarca Cakartalı, kentin bisiklet yolu olarak ayrılan kısımlarında uzun sürüşler yaparak farkındalık oluşturdu.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelen onlarca Cakartalı, kentin bisiklet yolu olarak ayrılan kısımlarında uzun sürüşler yaparak farkındalık oluşturdu. Yakıt giderinin olmaması, çevre dostu ve uygun fiyatlı olması, bisiklet kullanımını artıran etkenlerin başında geliyor. Bisiklet, hem spor aracı olarak hem de iş, okul ve diğer etkinlikler için ulaşım amaçlı kullanılıyor. İklim üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle de tercih edilen bisiklet kullanımı, son yıllarda yerel yönetimler tarafından teşvik kapsamına alındı.

Endonezya'da Dünya Bisiklet Günü - Farkındalık sürüşü
Endonezya'da Dünya Bisiklet Günü - Farkındalık sürüşü
Endonezya'da Dünya Bisiklet Günü - Farkındalık sürüşü
Endonezya'da Dünya Bisiklet Günü - Farkındalık sürüşü

YORUMLAR
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Endonezya'daki mülteciler Avustralya hükümetini protesto etti Endonezya'daki mülteciler Avustralya hükümetini protesto etti Cakarta'da uçuş görevlisi eğitim merkezi Cakarta'da uçuş görevlisi eğitim merkezi
Kaynak: AA

Jakarta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da Dünya Bisiklet Günü - Farkındalık sürüşü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Endonezya'da Dünya Bisiklet Günü - Farkındalık sürüşü - Son Dakika
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