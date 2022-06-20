Endonezya'da Dünya Uçurtma Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Endonezya'da Dünya Uçurtma Festivali Düzenlendi

20.06.2022 11:43
Endonezya'da Dünya Uçurtma Festivali Düzenlendi

BOGOR, 20 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın Bogor kentinde düzenlenen Dünya Uçurtma Festivali'nde çeşitli türlerde uçurtmalar gökyüzünü doldurdu.

BOGOR, 20 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın Bogor kentinde düzenlenen Dünya Uçurtma Festivali'nde çeşitli türlerde uçurtmalar gökyüzünü doldurdu.

Endonezya'da Dünya Uçurtma Festivali Düzenlendi

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde düzenlenen Dünya Uçurtma Festivali'nde gökyüzünde dalgalanan ejderha şeklindeki uçurtma, 19 Haziran 2022. (Fotoğraf: Sandika Fadilah/Xinhua)

Endonezya'da Dünya Uçurtma Festivali Düzenlendi

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde düzenlenen Dünya Uçurtma Festivali'nde gökyüzünde dalgalanan ayı şeklindeki uçurtmalar, 19 Haziran 2022. (Fotoğraf: Sandika Fadilah/Xinhua)

Endonezya'da Dünya Uçurtma Festivali Düzenlendi

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde düzenlenen Dünya Uçurtma Festivali'nde uçurtmalara bakan insanlar, 19 Haziran 2022. (Fotoğraf: Sandika Fadilah/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da Dünya Uçurtma Festivali Düzenlendi - Son Dakika

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