Endonezya'da düşen uçağın kara kutusu bulundu
1 saat önce
29 Ekim 2018'de Cakarta-Pangkal Pinang seferini yaparken denize düşen Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın ikinci kara kutusuna ulaşıldı.
29 Ekim
2018'de Cakarta-Pangkal Pinang seferini yaparken denize düşen Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737
MAX 8 tipi uçağın ikinci kara kutusuna ulaşıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:51
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