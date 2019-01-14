Son Dakika Haberleri: Endonezya'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

Endonezya'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

1 saat önce

29 Ekim 2018'de Cakarta-Pangkal Pinang seferini yaparken denize düşen Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın ikinci kara kutusuna ulaşıldı.

Endonezya'da düşen uçağın kara kutusu bulundu, System.String[]
29 Ekim 2018'de Cakarta-Pangkal Pinang seferini yaparken denize düşen Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın ikinci kara kutusuna ulaşıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:51 

Boeing 737, Jakarta, 29 Ekim, Ekonomi
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