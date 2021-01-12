Endonezya'da düşen yolcu uçağı enkazını arama çalışmaları sürecek - Son Dakika

Endonezya'da düşen yolcu uçağı enkazını arama çalışmaları sürecek

12.01.2021 15:31
Endonezya'da düşen yolcu uçağı enkazını arama çalışmaları sürecek, System.String[]

Endonezya'da düşen yolcu uçağı enkazı ve yaşamını yitirenlerin cesetlerini arama çalışmalarının süreceği bildirildi.

Endonezya'da düşen yolcu uçağı enkazı ve yaşamını yitirenlerin cesetlerini arama çalışmalarının süreceği bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarında bulunan uçağın karakutusu, başkent Cakarta'nın kuzeyindeki liman bölgesinde oluşturulan kriz merkezine getirildi.

Burada düzenlenen basın toplantısında konuşan Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, bölgede çalışma yürüten dalgıçlar tarafından uçağın karakutusunun (uçuş veri kayıt cihazı) yerel saatle 16.40'ta denizden çıkarıldığını belirtti.

Kokpit ses kayıt cihazını arama çalışmalarının ise sürdüğünü ve bu cihazın da kısa sürede çıkarılmasını beklediklerini aktaran Tjahjanto, uçağa ait kalıntı ve ceset parçalarını aramaya devam edecekleri bilgisini paylaştı.

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) Başkanı Soerjanto Tjahjono da karakutudan verilerin çekilmesinin 2 ile 5 gün sürmesini tahmin ettiklerini ifade etti.

4 kişinin kimlik tespiti yapıldı

Cesetlerin kaldırıldığı hastanedeki yetkililer, yapılan DNA testlerinde yardımcı pilot, bir hostes ve 2 yolcu olmak üzere toplamda 4 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını bildirdi.

Şu ana kadar uçağın düşüş nedenine ilişkin resmi açıklama yapmayan yetkililer, karakutunun incelenmesi sonucu nedenin belirlenebileceğini bildirmişti.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, 9 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı.

Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 noktaya dağıldığını bildirmişti.

Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin fite (3 bin 352 metre) çıktığı, daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 fite düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.

Arama Kurtarma, Yolcu Uçağı, Endonezya, Jakarta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da düşen yolcu uçağı enkazını arama çalışmaları sürecek - Son Dakika


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