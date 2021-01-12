Endonezya'da düşen yolcu uçağına ait parçalar inceleniyor - Son Dakika

Endonezya'da düşen yolcu uçağına ait parçalar inceleniyor

12.01.2021 07:15

Endonezya'da kalkıştan kısa bir süre sonra düşen yolcu uçağına ait bulunan parçaların incelenmesi sürüyor.

Endonezya'da kalkıştan kısa bir süre sonra düşen yolcu uçağına ait bulunan parçaların incelenmesi sürüyor.

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) yetkilileri, başkent Cakarta'nın kuzeyinde yer alan Tanjung Priok Limanı'ndaki kriz merkezinde toplanan uçak kalıntılarını detaylı bir şekilde kayıt altına alıyor.

Şu ana kadar uçağın düşüş nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapmayan yetkililer, karakutuya ulaşıldıktan sonra yapılan incelemeler sonucunda uçağın neden düştüğüne dair bilgiye ulaşabileceklerini belirtiyor.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Koordinatörü Rasman MS, yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü bölgede yeri tespit edilen uçağın karakutusunu bugün enkazdan çıkarabilmeyi ümit ettiklerini ifade etti.

Uçak enkazının denizin 20-30 metre derinliğinde olduğunu aktaran Rasman, bugüne kadar kötü hava koşullarının arama çalışmalarını zorlaştırdığını kaydetti.

Yolcu uçağının düştüğü Lancang ile Laki Adaları arasındaki bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, 9 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin 9 Ocak'ta yerel saatle 14.40'ta gerçekleştirildiği uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını bildirmişti.

Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 noktaya dağıldığını ifade etmişti.

Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin fite (3 bin 352 metre) çıktığı, daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 fite düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.

Endonezya'da düşen yolcu uçağına ait parçalar inceleniyor
Endonezya'da düşen yolcu uçağına ait parçalar inceleniyor
Endonezya'da düşen yolcu uçağına ait parçalar inceleniyor
Endonezya'da düşen yolcu uçağına ait parçalar inceleniyor

Arama Kurtarma, Endonezya, Jakarta, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da düşen yolcu uçağına ait parçalar inceleniyor - Son Dakika


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