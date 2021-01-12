Endonezya'da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldı - Son Dakika

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldı.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da geçtiğimiz Cumartesi günü denize düşen Sriwijaya Havayolları'na ait SJ 182 sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağın parçalarının bulunduğu bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer uçağa ait kara kutuya ulaşıldığını duyurdu. Java Denizi'nden çıkarılan kara kutunun incelenmek üzere limana getirileceği bildirildi.

KARA KUTUNUN İNCELENMESİ SONUCU UÇAĞIN DÜŞÜŞ NEDENİNİN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR.

Öte yandan uçakta 10'u çocuk 50 yolcu ve 12 mürettebat bulunuyordu. Savaş gemileri, helikopterler ve dalgıç ekipleri tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bulunan ceset parçaları kimlik tespiti için hastaneye götürülmüştü. Şu ana kadar yalnızca 1 kişinin kimliği tespit edilebilmişti. Polis, kimliği tespit edilen kişiyi kabin görevlisi Okky Bisma olarak açıklamıştı.

-İHA-