Endonezya'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika
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Endonezya'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 2 kişi öldü

20.03.2022 11:04
Endonezya'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 2 kişi öldü

KUALA Malezya'ya ulaşmaya çalışan onlarca düzensiz göçmeni taşıyan teknenin, Endonezya açıklarında batması sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

KUALA Malezya'ya ulaşmaya çalışan onlarca düzensiz göçmeni taşıyan teknenin, Endonezya açıklarında batması sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

South China Morning Post'un Endonezyalı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ahşap balıkçı teknesi, tehlikeli bir rotayı kullanarak 89 göçmeni Malezya'ya taşımak için yola çıktı.

Denize açıldıktan kısa süre sonra güçlü dalgaların etkisiyle su almaya başlayan tekne, Endonezya açıklarında battı.

Teknede bulunan 1 kadın ve 1 erkeğin cansız bedenine ulaşılırken, kurtarılan 61 kişi tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldı.

Göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinde bulunan 26 kişinin ise kaybolduğu aktarıldı.

Yerel arama kurtarma ekibinin şefi Ady Pandawa, "Kayıp 26 kişiyi aramak için personelimizi görevlendirdik ancak çabalarımız şu ana kadar bir sonuç vermedi." ifadesini kullandı.

Endonezya'nın dört bir yanından gelen göçmenlerin, izinleri olmadan Malezya'da çalışmak üzere yola çıktıkları ifade ediliyor.

Malezya, Asya'nın daha yoksul bölgelerinden gelen, inşaat ve tarım gibi sektörlerde çalışan milyonlarca göçmene ev sahipliği yapıyor.

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Kaynak: AA

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