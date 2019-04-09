Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Elmas Madeninde Heyelan: 5 Ölü

Endonezya'da Elmas Madeninde Heyelan: 5 Ölü

1 saat önce

Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinde, elmas madeninde meydana gelen heyelanda 5 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'da Elmas Madeninde Heyelan: 5 Ölü, System.String[]
Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinde, elmas madeninde meydana gelen heyelanda 5 kişi hayatını kaybetti.

Kompas gazetesinin haberine göre, eyalete bağlı Banjarbaru bölgesinde yer alan elmas maden sahasında şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Heyelanda 5 maden işçisinin öldüğünü açıklayan yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarında toprak altından çıkarılan işçilerin cansız bedenlerinin yakınlarına teslim edildiğini ifade etti.

Muson yağmurlarının etkisinde olan, tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:18 Kaynak: AA
Güney, Güncel
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