Endonezya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 38 bin 391 ile en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 38 bin 391 artarak 2 milyon 417 bin 788'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 852 artarak 63 bin 760'a, iyileşenlerin sayısı ise 21 bin 185 artarak 1 milyon 994 bin 573'e çıktı.

Ülkede şimdiye kadar 40 milyon 349 bin 51 kişiye birinci ve ikinci doz aşı yapıldı