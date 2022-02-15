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Endonezya'da en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

Endonezya'da en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

15.02.2022 17:53
Endonezya'da en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Omicron varyantının hızla yayıldığı Endonezya'da, 57 bin 49 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı.

Omicron varyantının hızla yayıldığı Endonezya'da, 57 bin 49 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 134 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede son 24 saatte 57 bin 49 vaka ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı tespit edildi.

Salgının başından bu yana tespit edilen vaka sayısının 4 milyon 901 bin 328'e ulaştığı ülkede, ölü sayısı 145 bin 455'e yükseldi.

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Endonezya, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Endonezya'da en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika
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