Son Dakika Haberleri: Endonezya'da eski devlet başkanının ölümü
Son Dakika Güncel Haber

Endonezya'da eski devlet başkanının ölümü

1 saat önce

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, eski Devlet Başkanı Baharuddin Yusuf Habibie'nin vefatı dolayısıyla 3 günlük yas ilan etti.

Endonezya'da eski devlet başkanının ölümü, System.String[]

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, eski Devlet Başkanı Baharuddin Yusuf Habibie'nin vefatı dolayısıyla 3 günlük yas ilan etti.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Endonezya'nın üçüncü Devlet Başkanı Yusuf Habibie'nin ölümünün ardından 3 gün ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.

Yarın başlayacak yas süresince devlet kurumlarındaki bayraklar yarıya indirilecek.

Habibie'nin cenazesi, Widodo'nun katılımıyla yarın düzenlencek törenle başkent Cakarta'daki Kalibata Kahramanlar Mezarlığı'na defnedilecek.

Başkentteki Gatot Subroto askeri hastanesinde,1 Eylül'den bu yana kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 83 yaşındaki Habibie'nin yerel saatle 18.05'te öldüğü açıklanmıştı.

Habibie, ikinci Devlet Başkanı Muhammed Suharto'nun Mayıs 1998'de öğrenci gösterileri ve ekonomik kriz sonucu istifa etmesinden sonra göreve gelmişti.

Habibie, asırlarca Portekiz kolonisi olan daha sonra Endonezya egemenliği altına giren Doğu Timor için 1999'da reformlara ve bağımsızlık referandumuna izin vermişti.

16 aylık görev süresinde Habibie, siyasi hükümlülerin serbest bırakılması, basın üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ve serbest seçimlerin yapılmasını da sağlamıştı.

Habibie, selefi Suharto tarafından getirilen Mandarin dilinin konuşulması ve öğretilmesi yasağını kaldırarak, ayrıştırıcı politikalara da son vermişti.

Yönetimde kaldığı 16 ay ile Habibie Endonezya'nın en kısa süreli görev yapan Devlet Başkanı unvanını taşıyordu.

Joko Widodo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 işçinin can verdiği fabrika yangınında vanaların kapalı olduğu ortaya çıktı
Jaguarın timsah avı, görenleri hayrete düşürdü İşe gitmeyen kadın, evinde 50 yerinden bıçaklanmış halde bulundu Deneyimli gazeteci Cengiz Aldemir'den Akın Birdal suikastiyle ilgili dikkat çeken anı: Öldü zannettiğim Birdal'ın elinden ödül aldım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 21:00:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya'da eski devlet başkanının ölümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]