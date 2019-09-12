Son Dakika Haberleri: Endonezya'da eski devlet başkanının ölümü
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Endonezya'da eski devlet başkanının ölümü

18 dakika önce

Endonezya'nın eski Devlet Başkanı Baharuddin Yusuf Habibi'nin cenazesi törenle toprağa verildi.

Endonezya'da eski devlet başkanının ölümü, System.String[]

Endonezya'nın eski Devlet Başkanı Baharuddin Yusuf Habibi'nin cenazesi törenle toprağa verildi.

Hayatını kaybeden ülkenin üçüncü Devlet Başkanı Yusuf Habibi için düzenlenen törene aile yakınları, Devlet Başkanı Joko Widodo, Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, bakanlar ve milletvekillerinin yanı sıra çeşitli kurumlardan yetkililer katıldı.

Töreninin ardından Habibi'nin cenazesi, Kalibata Kahramanlar Mezarlığı'nda, 2010 yılında vefat eden eşi Hasri Ainun'un yanına defnedildi.

Babasının ölümüne ilişkin açıklama yapan İlham Habibi, Baharuddin Yusuf Habibi'nin hayatının son anına kadar öğrenmeye açık ve mücadeleci yapısıyla gelecek nesiller için rol model olduğunu belirtti.

Habibi'nin ölümü dolayısıyla 3 günlük yas ilan edilen ülkede, yas süresince devlet kurumlarındaki bayraklar yarıya indirilecek.

Başkentteki Gatot Subroto askeri hastanesinde,1 Eylül'den bu yana kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 83 yaşındaki Habibi'nin dün yerel saatle 18.05'te öldüğü açıklanmıştı.

Joko Widodo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:52 Kaynak: AA
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