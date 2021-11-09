Robot üretim atölyesinden genel görüntüler
Robot üretim atölyesinden detaylar
İmalat ustası Eri Sudarmono ile yapılan röportaj
Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Yogyakarta özel bölgesinde bulunan Bantul'daki bir atölyede eski motosikletlerden yeni robotlar üretiliyor. Atölyede önceleri boyama ve dekorasyon işleri yapılırken Kovid-19 salgınıyla birlikte robotik replika ürün yapımı hız kazandı. İç pazar dışında Çin ve Almanya pazarı için de üretilen robotlar, yaklaşık beş motosikletin parçalanması ile meydana getiriliyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Endonezya'da eski motosikletlerden yeni robotlar üretiliyor - Son Dakika