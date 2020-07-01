Endonezya'da esnaflar normalleşmeye rağmen "eski günlerini" arıyor - Son Dakika

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen işletmeler, normalleşme sürecine rağmen "eski günlerini" arıyor.

Ülke genelinde özellikle vakaların yoğun olduğu bölgelerde Kovid-19 tedbirleri nedeniyle zor günler yaşayan işletme sahipleri, kısıtlamalar gevşetilse de eskisi gibi kazanç elde edememekten şikayet ediyor.

Başkent Cakarta'da giyim mağazası işleten 59 yaşındaki Pius Kurniawan, salgının başlamasıyla kazancının birden düştüğünü ve bazı günler hiçbir şey satamadığını belirterek, bu dönemde işletmenin ayakta kalması için işçi sayısını azaltmak ve bazı iş araçlarını satmak zorunda kaldığını ifade etti.

Kurniawan, yapılan satışların da işletme maliyetlerini bile karşılamaya yetmediğini belirterek, "Normalleşmeye rağmen çarşıda salgın sessizliği halen devam ediyor. Yeni süreçte kazancımızda artış yok." dedi.

Bina yönetiminin kira talebinde bulunmayarak kendilerine katkı sağladığını aktaran Kurniawan, ancak devletten herhangi bir destek görmediklerini ifade etti.

Bayan kuaförlüğü yapan 39 yaşındaki Rina Rengganis ise salgın tedbirleriyle 3 ay kapalı kaldıklarını ve bu sürede internet üzerinden kendi ürünlerinin satışı dışında hiçbir kazanç elde edemediğini söyledi.

Rengganis, geçirdikleri sıkıntılı dönemde çalışanların işten çıkartılmadığını ve ihtiyaçlarını kaşılayacak şekilde de asgari ücret ödemesi yaptıklarını dile getirdi.

Müşterileri için işletmelerinde sıkı hijyen önlemleri aldıklarını belirten Rengganis, "Bazı insanlar doğal olarak dışarı hala çıkmaya korkuyor. Bu nedenle salgın öncesindeki müşteri yoğunluğumuzu yakalayamadık." diye konuştu.

"Pazarlarda hala durgunluk yaşanıyor"

Pazarda yumurta satan Edi Sutrisno de ancak en temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar satış yapabildiğini ve zor günler geçirdiğini kaydetti.

Sutrisno, "Normalleşmeyle birlikte kazancım halen çok düşük. Pazarlarda halen durgunluk yaşanıyor." dedi.

Bogor kentinde restoran sahibi Andika Septiadi Muharam ise salgın tedbirleri kapsamında 2 ay kapalı kaldıktan sonra 27 Mayıs'ta yeniden faaliyete geçtiklerini ifade etti.

Muharam, 250 kişi olan kapasitelerinin, önlemler nedeniyle yarısını kullanmak zorunda kalmaları nedeniyle de şu an için gelirlerinin az olmasından şikayet etti.

İnsanlar paket servis yerine kafede oturmayı seviyor

Kısıtlamaların gevşetilmesine kadar sadece paket servis hizmeti vermeyi sürdürdüklerini aktaran kafe işletmecisi Farhat Ali Abdat da bu süreçte zor da olsa çalışanlarını işten çıkartmamış olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Abdat, salgın süreciyle insanların paket servis yerine kafede oturmayı sevdiklerini deneyimlediklerini kaydetti.

Kapılarının müşterilere açılması sonrasında işlerinin daha iyiye gittiğini söyleyen Abdat, yine de salgın öncesine göre mevcut durumda kazançlarının halen yüzde 30 az olduğunu belirtti.