Endonezya'da esnaflar normalleşmeye rağmen "eski günlerini" arıyor - Son Dakika

Endonezya'da esnaflar normalleşmeye rağmen "eski günlerini" arıyor

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen işletmeler, normalleşme sürecine rağmen "eski günlerini" arıyor.

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen işletmeler, normalleşme sürecine rağmen "eski günlerini" arıyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı

Ülke genelinde özellikle vakaların yoğun olduğu bölgelerde Kovid-19 tedbirleri nedeniyle zor günler yaşayan işletme sahipleri, kısıtlamalar gevşetilse de eskisi gibi kazanç elde edememekten şikayet ediyor.

Başkent Cakarta'da giyim mağazası işleten 59 yaşındaki Pius Kurniawan, salgının başlamasıyla kazancının birden düştüğünü ve bazı günler hiçbir şey satamadığını belirterek, bu dönemde işletmenin ayakta kalması için işçi sayısını azaltmak ve bazı iş araçlarını satmak zorunda kaldığını ifade etti.

Kurniawan, yapılan satışların da işletme maliyetlerini bile karşılamaya yetmediğini belirterek, "Normalleşmeye rağmen çarşıda salgın sessizliği halen devam ediyor. Yeni süreçte kazancımızda artış yok." dedi.

Bina yönetiminin kira talebinde bulunmayarak kendilerine katkı sağladığını aktaran Kurniawan, ancak devletten herhangi bir destek görmediklerini ifade etti.

Bayan kuaförlüğü yapan 39 yaşındaki Rina Rengganis ise salgın tedbirleriyle 3 ay kapalı kaldıklarını ve bu sürede internet üzerinden kendi ürünlerinin satışı dışında hiçbir kazanç elde edemediğini söyledi.

Rengganis, geçirdikleri sıkıntılı dönemde çalışanların işten çıkartılmadığını ve ihtiyaçlarını kaşılayacak şekilde de asgari ücret ödemesi yaptıklarını dile getirdi.

Müşterileri için işletmelerinde sıkı hijyen önlemleri aldıklarını belirten Rengganis, "Bazı insanlar doğal olarak dışarı hala çıkmaya korkuyor. Bu nedenle salgın öncesindeki müşteri yoğunluğumuzu yakalayamadık." diye konuştu.

"Pazarlarda hala durgunluk yaşanıyor"

Pazarda yumurta satan Edi Sutrisno de ancak en temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar satış yapabildiğini ve zor günler geçirdiğini kaydetti.

Sutrisno, "Normalleşmeyle birlikte kazancım halen çok düşük. Pazarlarda halen durgunluk yaşanıyor." dedi.

Bogor kentinde restoran sahibi Andika Septiadi Muharam ise salgın tedbirleri kapsamında 2 ay kapalı kaldıktan sonra 27 Mayıs'ta yeniden faaliyete geçtiklerini ifade etti.

Muharam, 250 kişi olan kapasitelerinin, önlemler nedeniyle yarısını kullanmak zorunda kalmaları nedeniyle de şu an için gelirlerinin az olmasından şikayet etti.

İnsanlar paket servis yerine kafede oturmayı seviyor

Kısıtlamaların gevşetilmesine kadar sadece paket servis hizmeti vermeyi sürdürdüklerini aktaran kafe işletmecisi Farhat Ali Abdat da bu süreçte zor da olsa çalışanlarını işten çıkartmamış olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Abdat, salgın süreciyle insanların paket servis yerine kafede oturmayı sevdiklerini deneyimlediklerini kaydetti.

Kapılarının müşterilere açılması sonrasında işlerinin daha iyiye gittiğini söyleyen Abdat, yine de salgın öncesine göre mevcut durumda kazançlarının halen yüzde 30 az olduğunu belirtti.

Jakarta, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da esnaflar normalleşmeye rağmen 'eski günlerini' arıyor - Son Dakika

Son Dakika

19:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı 19:09 Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler 19:03 Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı 18:40 Ünlü şarkıcı Keremcem ve sevgilisi Gazal, AVM'de objektiflere yansıdı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:20 Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 18:06 Eskişehir'de kaybolan minik Yusuf'un son görüntüleri ortaya çıktı 17:54 Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın 17:37 Polisten kaçan lüks aracın kaza anı kameraya yansıdı 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:18 Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
14:31
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
394 liraya kadar yükseldikten sonra düşüşe geçen altının gram fiyatı 388 liradan işlem görüyor
12:47
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
09:57
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
09:55
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 19:33:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Endonezya'da esnaflar normalleşmeye rağmen "eski günlerini" arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]