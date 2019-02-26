Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Evin Havalandırma Borusunda Piton Bulundu

Endonezya'da Evin Havalandırma Borusunda Piton Bulundu

1 saat önce

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, bir evin havalandırma borusunda 3 metre uzunluğunda piton bulundu.

Endonezya'da Evin Havalandırma Borusunda Piton Bulundu, System.String[]
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, bir evin havalandırma borusunda 3 metre uzunluğunda piton bulundu.

Kompas gazetesinin haberine göre itfaiye ekipleri, başkentin Güney Cakarta bölgesinde bir evin havalandırma borusunda piton olduğu ihbarını aldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından havalandırma borusundan yaklaşık 3 metre uzunluğunda piton çıkardı.

Yetkililer, geçen hafta da Batı Cakarta bölgesindeki Moorkervart Nehri'nde 5 metre uzunluğunda piton bulunduğunu bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:53 Kaynak: AA

İtfaiye, Jakarta, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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