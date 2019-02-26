Endonezya'da Evin Havalandırma Borusunda Piton Bulundu
1 saat önce
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, bir evin havalandırma borusunda 3 metre uzunluğunda piton bulundu.
Endonezya'nın başkenti Cakarta
'da, bir evin havalandırma borusunda 3 metre uzunluğunda piton bulundu.
Kompas gazetesinin haberine göre itfaiye ekipleri, başkentin Güney
Cakarta bölgesinde bir evin havalandırma borusunda piton olduğu ihbarını aldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından havalandırma borusundan yaklaşık 3 metre uzunluğunda piton çıkardı.
Yetkililer, geçen hafta da Batı Cakarta bölgesindeki Moorkervart Nehri'nde 5 metre uzunluğunda piton bulunduğunu bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:53 Kaynak: AA
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