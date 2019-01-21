Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Fazla Duryan Meyvesi Yiyen Kişi Öldü

Endonezya'da Fazla Duryan Meyvesi Yiyen Kişi Öldü

1 saat önce

Endonezya'da bir kişinin, fazla duryan meyvesi tükettiği için hayatını kaybettiği bildirildi.

Endonezya'da Fazla Duryan Meyvesi Yiyen Kişi Öldü, System.String[]
Endonezya'da bir kişinin, fazla duryan meyvesi tükettiği için hayatını kaybettiği bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, Tangerang bölgesinde yaşayan 53 yaşındaki bir kişi, şoförü olduğu minibüsün içinde dün ölü olarak bulundu.

Yetkililer, yüksek tansiyon hastası olan kişinin yarım kilodan fazla duryan meyvesi tükettiğini ve bu nedenle damarlarında oluşan yırtılma sonucu öldüğünü açıkladı.

Uzmanlar, yarım kilodan fazla duryan tüketiminin kan basıncının yükselmesine ve ölüme neden olduğunu kaydetti.

Duryan meyvesi

Güneydoğu Asya ülkelerinde "meyvelerin kralı" olarak adlandırılan duryan meyvesi, bazı bölgelerde "cennet ve cehennem meyvesi" olarak da biliniyor.

Kabuğu dikenli duryan meyvesi, kötü kokusu nedeniyle cehenneme, lezzeti ve faydalarıyla da cennete benzetiliyor.

Kötü kokusu nedeniyle Güneydoğu Asya ülkelerinden bazıları, bu meyvenin kamusal alanlara, toplu taşıma araçlarına ve havalimanlarına sokulmasına izin vermiyor.

Bu meyve kapalı ortamda tüketildiğinde ya da bulunduğunda kokusunun etkisi 3 güne kadar sürebiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:17 Kaynak: AA

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