Endonezya'da feribotta koronavirüs paniği Duyan denize atladı - Son Dakika

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Endonezya'da feribotta koronavirüs paniği Duyan denize atladı
14 dakika önce
Endonezya'da feribotta koronavirüs paniği Duyan denize atladıEndonezya, (DHA)- Endonezya'da sefer yapan feribotun çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından durumun anons edilmesiyle yolcular denize atladı.
Endonezya'da feribotta koronavirüs paniği Duyan denize atladı
Endonezya, (DHA)- Endonezya'da sefer yapan feribotun çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından durumun anons edilmesiyle yolcular denize atladı. O anlar amatör kameralara yansıdı.
Endoneyza'nın Doğu Nusa Tenggara bölgesinden Maumere kentine giden feribotun çalışanlarında koronavirüs tespit edildi. Feribotun limana yanaşmasına izin verilmeyince, durum yolculara anons edildi. 255 yolcunun bulunduğu feribotta aniden panik havası yayıldı ve yolcular kendilerini suya attı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:13 Kaynak: DHA
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