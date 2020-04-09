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Endonezya'da feribotta koronavirüs paniği Duyan denize atladı
6 saat önce
Endonezya'da sefer yapan feribotun çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından durumun anons edilmesiyle yolcular denize atladı.
Endonezya'da sefer yapan feribotun çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından durumun anons edilmesiyle yolcular denize atladı. O anlar amatör kameralara yansıdı.Endoneyza'nın Doğu Nusa Tenggara bölgesinden Maumere kentine giden feribotun çalışanlarında koronavirüs tespit edildi. Feribotun limana yanaşmasına izin verilmeyince, durum yolculara anons edildi. 255 yolcunun bulunduğu feribotta aniden panik havası yayıldı ve yolcular kendilerini suya attı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
- Endonezya
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:39 Kaynak: DHA
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