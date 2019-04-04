Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Filistin Toprak Günü Etkinliği

Endonezya'da Filistin Toprak Günü Etkinliği

3 dakika önce

Endonezya'nın Cakarta kentindeki Filistin Büyükelçiliği'nde Filistin Toprak Günü ve Miraç Kandili etkinliği düzenlendi.

Endonezya'da Filistin Toprak Günü Etkinliği, System.String[]
Endonezya'nın Cakarta kentindeki Filistin Büyükelçiliği'nde Filistin Toprak Günü ve Miraç Kandili etkinliği düzenlendi. Etkinliğe çeşitli İslam ülkelerinin büyükelçileri de katıldı. Filistin'in Endonezya Büyükelçisi Zuhair Al Shun etkinlikte AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:13 Kaynak: AA

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