Endonezya'da Filistin Toprak Günü Etkinliği
3 dakika önce
Endonezya'nın Cakarta kentindeki Filistin Büyükelçiliği'nde Filistin Toprak Günü ve Miraç Kandili etkinliği düzenlendi.
Endonezya'nın Cakarta kentindeki Filistin Büyükelçiliği'nde Filistin Toprak Günü ve Miraç Kandili etkinliği düzenlendi. Etkinliğe çeşitli İslam ülkelerinin büyükelçileri de katıldı. Filistin'in Endonezya Büyükelçisi Zuhair Al Shun etkinlikte AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:13 Kaynak: AA
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