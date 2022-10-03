Endonezya'da futbol maçında çıkan izdihamda 125 kişi can vermişti! 32'sinin çocuk olduğu belirtildi - Son Dakika
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Endonezya'da futbol maçında çıkan izdihamda 125 kişi can vermişti! 32'sinin çocuk olduğu belirtildi

03.10.2022 11:00

Endonezya'da oynanan bir maçın ardından sahaya inen taraftarlar arasında çıkan izdihamda 125 kişi yaşamını yitirmişti. Bu kişilerden 32'sinin çocuk olduğu duyuruldu.

Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde Arema FC'nin ezeli rakibi Persebaya Surabaya arasındaki futbol maçında, maç sonucundan memnun olmayan taraflar sahaya inmiş ve polisin de müdahalesiyle izdiham yaşanmıştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler arasında 32 çocuğun bulunduğu bildirildi.

174 OLARAK AÇIKLANAN ÖLÜ SAYISI 125 OLARAK GÜNCELLENDİ

Çocukların 3-17 yaş aralığında bulunduğu aktarıldı. Öte yandan, izdihamın ardından 174 olarak açıklanan can kaybı bazı kurbanların iki kez sayıldığının tespit edilmesinin ardından Doğu Java Vali Yardımcısı Emil Dardak tarafından 125 olarak revize edilmişti.

FUTBOL MAÇLARINDA ATEŞLİ SİLAH VE GAZ KULLANIMINA İZİN YOK

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), maçlar hakkındaki güvenlik düzenlemelerinde hiçbir ateşli silahın veya gazın polis tarafından taşınmasına veya kullanılmasına izin vermiyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino yaptığı açıklamada, futbol dünyasının "Endonezya'da meydana gelen trajik olayların ardından şokta olduğunu" ve olayın "ilgili herkes için karanlık bir gün" olduğunu ifade etmişti. Endonezya Futbol Federasyonu (PSSI) Genel Sekreteri Yunus Nusi ise, FIFA'nın olayla ilgili olarak PSSI'den bir rapor talep ettiğini aktararak, Endonezya insan hakları komisyonunun göz yaşartıcı gaz kullanımı da dahil olmak üzere sahadaki güvenliği araştırmayı planladığını aktarmıştı.

BİNLERCE TARAFTAR SAHAYA GİRMİŞTİ

Arema FC'nin ezeli rakibi Persebaya Surabaya'ya 3-2 kaybetmesinin ardından binlerce taraftar maç bitiş düdüğünün çalmasıyla sahaya inmiş, polisin göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği kalabalık arasında izdiham çıkmıştı. Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta yaptığı açıklamada, 38 bin seyirci kapasiteli Kanjuruhan Stadyumu için 42 bin bilet satıldığını belirtmişti.

MAÇLAR ASKIYA ALINDI

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo olayın ardından yaptığı açıklamada, PSSI tarafından başlatılan soruşturma tamamlanana kadar, BRI Liga 1'deki tüm maçların askıya alınması talimatını vermişti. Doğu Java Valisi Khofifah Indar Parawansa ise yaralılara ve hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi yardımda bulunulacağını söylemişti.

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90+7'de saha içi bir anda karıştı 90+7'de saha içi bir anda karıştı Son Dakika | Futbol maçında çıkan izdihamda 32 çocuk hayatını kaybetti Son Dakika | Futbol maçında çıkan izdihamda 32 çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Surabaya, Futbol, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Endonezya'da futbol maçında çıkan izdihamda 125 kişi can vermişti! 32'sinin çocuk olduğu belirtildi - Son Dakika

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