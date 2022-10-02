Devlet Başkanı Joko Widodo , Ulusal Polis Şefi General Listyo Sigit Prabowo'ya izdihamla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütmesi için talimat verdi.

Kaynak: AA

Surabaya, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Endonezya'da futbol maçında çıkan izdihamda yaralananlar tedavi altına alındı - Son Dakika

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