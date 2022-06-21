Endonezya'da Gelgitler Sele Neden Oldu - Son Dakika
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Endonezya'da Gelgitler Sele Neden Oldu

21.06.2022 13:14
Endonezya'da Gelgitler Sele Neden Oldu

SEMARANG, 21 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde yer alan Semarang sahilindeki yüksek gelgitler nedeniyle Tanjung Emas Limanı'nı sel bastı.

SEMARANG, 21 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde yer alan Semarang sahilindeki yüksek gelgitler nedeniyle Tanjung Emas Limanı'nı sel bastı.

Endonezya'da Gelgitler Sele Neden Oldu

Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde yer alan Semarang sahilindeki Tanjung Emas Limanı'nda yüksek gelgitlerin tetiklediği sel sularında insanlar motosikletlerini itiyor, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rahman Indra/Xinhua)

Endonezya'da Gelgitler Sele Neden Oldu

Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde yer alan Semarang sahilindeki Tanjung Emas Limanı'nda yüksek gelgitlerin tetiklediği sel sularında yürüyen insanlar, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rahman Indra/Xinhua)

Endonezya'da Gelgitler Sele Neden Oldu

Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde yer alan Semarang sahilindeki Tanjung Emas Limanı'nda motosikletler yüksek gelgitlerin tetiklediği sel sularının altında kaldı, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rahman Indra/Xinhua)

Endonezya'da Gelgitler Sele Neden Oldu

Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde yer alan Semarang sahilindeki Tanjung Emas Limanı'nda yüksek gelgitlerin tetiklediği sel sularında yürüyen insanlar, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rahman Indra/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Semarang, Emas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da Gelgitler Sele Neden Oldu - Son Dakika

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